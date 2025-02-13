Литераторы поделились любимыми произведениями в Московском доме книги

В пятницу в Московском доме книги прошло одно из центральных мероприятий восьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», получившее название «День влюбленных в книги». В рамках этого события писатели рассказали о своих любимых произведениях и передали их в дар библиотекам России.





На открытии мероприятия президент Российского книжного союза Сергей Степашин поделился тремя книгами, которые занимают особое место в его сердце. Он выделил произведение «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова, лауреата первой национальной премии «Слово». Второй книгой назвал роман «Одсун» Алексея Варламова, а завершил список трилогией Александра Проханова, состоящей из книг «ЦДЛ», «День» и «Меченосец».





Также в акции принял участие писатель и директор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Он отметил, что Международный день книгодарения, который отмечают 14 февраля, является замечательным праздником. Варламов также представил список своих произведений, среди которых оказались «Комната Вагинова» Антона Секисова и роман Галы Узрютовой «Выбор воды», которые он передал в дар библиотекам.









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