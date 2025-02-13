Стало известно, где откроется новый сезон творческого проекта «Театр в усадьбах»

Творческий проект «Театр в усадьбах» откроет сезон 2025 года в музее-заповеднике «Архангельское», сообщили в Минкультуры России. Арт-хор «Вокалион» выступит с концертом 15 февраля.





Программа «Мировые хиты» будет исполнена в Колоннаде. Зрители услышат произведения классиков. Прозвучат сочинения Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена и других.





Музыканты исполнят произведения «Я встретил вас», «Гори, гори, моя звезда», «Вернись в Сорренто» и «Скажите, девушки». Проект «Театр в усадьбах» реализуется при поддержке Минкультуры уже четыре года. В различных регионах России на территории музеев-усадьб проходят спектакли и концерты. Сами исторические пространства выступают в роли «живых» декораций.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал