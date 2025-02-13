Институт Наследия представил новую книгу о феномене империй

Институт Наследия анонсировал выход монографии под названием «Империя и суверенитет: наследование мотивирующих образов». Авторами книги стали главный научный сотрудник центра исследований политической культуры Сергей Черняховский и ведущий научный сотрудник, руководитель того же центра Юлия Черняховская.





В своей работе исследователи обращаются к историческому опыту империй и современным проектам, которые подразумевают создание обширных интеграционных образований. Они анализируют работы представителей классической советской художественной футурологии и более поздние проекты, такие как политико-философская киноэпопея «Вавилон-5», видеоигры «Mass Effect» и произведения Сергея Лукьяненко, создавая модели интеграции империй будущего с различными вариантами и конфигурациями.





Монография сосредоточена на осмыслении империй как государственных образований, которые объединяют разнообразные территории и народы с многообразной культурной идентичностью. Исследователи подчеркивают, что империя возникает как ответ на экономические и логистические потребности, требующие создания мотивационных образов, способствующих политической активности различных групп населения.





Мотивационные образы, упомянутые в книге, зачастую имеют метафорический и фантастический характер, что делает их особенно привлекательными для политических акторов. Эти образы становятся значимыми для людей, классов и народов, которые, обладая своей проектностью, формируют империи. Потеря этой проектности ведет к утрате суверенной субъектности и развивающейся государственности. В этом контексте империя предстает как культурно-философский проект.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва