В Москве в ходе работ по благоустройству нашли старинное надгробие

Археологи Москвы обнаружили старинное надгробие XIX века в ходе работ по благоустройству на Зубовской улице, передает департамент культуры столицы.



Надгробие принадлежало Михаилу Талызину, представителю знаменитого дворянского рода, крестнику великого полководца Александра Суворова. Михаил, как и его родители, был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.





Вероятно, в советский период надгробие, как и многие другие памятники, было изъято для использования в строительстве Садового кольца. Однако оно оказалось погребено под слоем грунта, что помогло ему сохраниться до нашего времени. Теперь перед специалистами стоит задача восстановить надгробную плиту и вернуть ее на историческое место, рассказали в департаменте.





Михаил Талызин был потомком полковника Ивана Зубова, в честь которого названа улица, где было найдено надгробие. Кроме того, находка была сделана в день рождения Талызина — 11 февраля по старому стилю.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы