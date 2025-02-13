Экскурсии в кинопарке «Москино» с момента запуска посетили 12 тысяч человек

13.02.2025

Экскурсии в кинопарке «Москино» с момента запуска посетили 12 тысяч человек
С момента запуска экскурсий в кинопарке «Москино» их посетило более 12 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Московского кинокластера. 

С 24 февраля 2024 года в кинопарке прошло 585 экскурсий, которые привлекли более 12 тысяч посетителей. Гости могут выбрать одну или несколько экскурсий, посвященных тематике кино. 

В пресс-службе отметили, что кинопарк предлагает разнообразные маршруты прогулок и поездок. Взрослые и дети могут увидеть уникальные декорации. Посетители знакомятся с кинопрофессиями, посещают склады, где хранятся костюмы, декорации и реквизит. 

Популярной семейной экскурсией является «Киноэкспедиция». В ходе экскурсии гости узнают о различиях между съемками романтической комедии и исторического детектива, наблюдают за взаимодействием режиссера с актерами и знакомятся с распределением ролей в съемочной группе. 

На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии «Мир кино» посетителям рассказывают о возрождении российского кинематографа, о том, кто выполняет трюки и создает пожары на съемочной площадке, а также о различиях между гаффером и фокус-пуллером. 

Фото: Pixabay.com