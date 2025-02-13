Ольга Любимова провела встречу с представителями театра в Сухуме

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Сухум встретилась с представителями театра и творческой интеллигенции Абхазии.



Об этом министр сообщила в своем Telegram-канале.



«Разговор с народными артистами, художниками и руководителями профильных учреждений состоялся в стенах Государственного русского театра драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера. Модератором выступил генеральный директор театра Ираклий Хинтба», — указано в сообщении.



Глава Минкультуры сообщила, что одной из главных тем стало сотрудничество в сфере подготовки кадров для отрасли культуры.



«Российские творческие вузы готовы обсудить возможность целевого набора талантливых студентов из Абхазии. Уже сейчас на третьем курсе Щепкинского училища в мастерской Алексея Дубровского учится большая группа студентов из Республики», — говорится в сообщении Ольги Любимовой.



Министр культуры добавила, что особое внимание будет уделено подготовке кадров в области реставрации.



На встрече речь шла также о реализации в Абхазии российского опыта по созданию модельных библиотек, возможностях совместного кинопроизводства.



«Кроме того, говоря о продолжении программы поддержки русских театров зарубежья, передала Государственному русскому театру драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера документы о приобретении специального технического оборудования, которое Театр сможет получить и начать использовать уже в этом году», — сообщила министр культуры.



На встрече также состоялось вручение ведомственных наград. Благодарностей удостоены Ираклий Хинтба и весь коллектив Русского театра драмы.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova