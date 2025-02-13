Знаменитый балет Бориса Эйфмана «Анна Каренина» отмечает двойной юбилей, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.





В 2025 году постановке «Анна Каренина», созданной Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета Бориса Эйфмана, исполняется 20 лет. В театре отметили, что спектакль является одним из самых успешных и востребованных в репертуаре труппы. Постановка с 22 по 23 февраля будет представлена в Александринском театре. Показ 23 февраля станет 500-м за всю гастрольно-сценическую историю.





Премьера балета по роману Л. Н. Толстого состоялась 31 марта 2005 года в Санкт-Петербурге. С неизменным успехом спектакль исполняется на ведущих театральных площадках за рубежом. Более 40 стран, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Францию, Италию, Германию, Испанию, Японию, а также Бахрейн, Оман и Катар, аплодировали постановке. В Китае, куда труппа приезжает с гастролями уже 10 лет, «Анна Каренина» приобрела культовый статус, сравнимый с «Лебединым озером», говорится в сообщении.





Балет отмечен престижными премиями «Золотая маска» и «Золотой софит», а также получил признание критиков.









Фото: пресс-служба театра балета Бориса Эйфмана