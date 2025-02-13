В Краснодарском институте культуры прошел концерт к 82-й годовщине освобождения города

В Краснодарском государственном институте культуры прошел торжественный концерт, посвященный 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает пресс-служба Минкультуры России.



В мероприятии приняли участие представители городской администрации, сотрудники различных ведомств, а также студенты и преподаватели вуза.





На сцене выступили творческие коллективы института и колледжа с номерами, включающими вокальные и хореографические композиции.



В своих выступлениях артисты осветили сложные страницы истории Краснодара, пережившего тяжелые испытания военного времени. Студенты кафедры театрального искусства представили эмоциональные рассказы о судьбах горожан в годы войны. Память о героях, пожертвовавших жизнью в борьбе с врагом, была почтена минутой молчания.









Фото: пресс-служба Минкультуры России