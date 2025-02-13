Студенты ГИТИСа представили спектакль на международном фестивале в Индии

Студенты ГИТИСа во второй раз приняли участие в Международном театральном фестивале «Бхарат Ранг Махотсав» (BRM).





Международный театральный фестиваль «Бхарат Ранг Махотсав» (BRM) является крупнейшим культурным событием в Азии. Смотр был основан в 1999 году Национальной школой драмы Индии. Форум стал важной платформой для укрепления международных связей в области искусства. Студенты ГИТИСа представили гастрольный вариант спектакля «Кастинг» в Дели и Рамнагаре в 2024 году.





В XXIV Международном театральном фестивале, прошедшем в Бангалоре и Нью-Дели, приняли участие студенты Мастерской Нины Чусовой. Студенты представили премьерный спектакль «Женитьба Бальзаминова. Нереальные сцены из реальной жизни», основанный на трилогии А.Н. Островского. Режиссером постановки выступила мастер курса Нина Чусова. В спектакле участвовали студенты 4-го курса актерского факультета и 3-го курса театроведческого факультета.





После показа спектакля состоялась встреча с дирекцией фестиваля и студентами Национальной школы драмы (NSD).





Фото: пресс-служба Министерства культуры России