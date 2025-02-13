Заявления об онкологии у артиста назвали ложными.
Артистка в течение недели находилась в медучреждении.
В рамках голосования москвичи смогут выбрать место для размещения нового здания.
Акция пройдет с 3 по 7 марта, а также 5 и 9 мая, 8 и 12 декабря.
Поддержка будет оказана в рамках госпрограммы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие иск...
Артистка в течение недели находилась в медучреждении.
В рамках голосования москвичи смогут выбрать место для размещения нового здания.
Акция пройдет с 3 по 7 марта, а также 5 и 9 мая, 8 и 12 декабря.
Поддержка будет оказана в рамках госпрограммы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие иск...
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Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал межправительственное соглашение с российской стороной.
Посетить мероприятие смогут все желающие 15 февраля в Зале «Жуков».
Работа Адама Эллиота номинирована на премию «Оскар» 2025 года.
Кандидат юридических наук отметила, что цели нового закона обобщают формулировки прошлых документов.
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Масштабную картину будут снимать в 30 километрах к западу от Уарзазата в древнем поселении Айт-Бен-Х...
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В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского театра.
Об этом рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
13.02.2025