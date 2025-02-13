В Москве была госпитализирована вдова Николая Караченцова Людмила Поргина — Shot

13.02.2025

В Москве была госпитализирована вдова Николая Караченцова Людмила Поргина — Shot
Актрису Людмилу Поргину, вдову Николая Караченцова экстренно госпитализировали в Москве, передает Telegram-канал Shot.

По информации канала, актриса была госпитализирована из-за проблем с легкими.

Сообщается, что 76-летняя артистка была доставлена в пульмонологическое отделение, где в течение недели проходила лечение.

В настоящий момент актриса находится дома.