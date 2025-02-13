Актрису Людмилу Поргину, вдову Николая Караченцова экстренно госпитализировали в Москве, передает Telegram-канал Shot.



По информации канала, актриса была госпитализирована из-за проблем с легкими.



Сообщается, что 76-летняя артистка была доставлена в пульмонологическое отделение, где в течение недели проходила лечение.



В настоящий момент актриса находится дома.