Собянин предложил москвичам проголосовать за строительство нового цирка

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города принять участие в голосовании о строительстве нового Большого цирка в столице.



В рамках голосования москвичи смогут выбрать место для размещения нового здания: на прежнем месте у станции метро «Университет» или в другом районе. Голосование проходит на платформе «Активный гражданин».





По словам мэра, вопрос о судьбе Большого Московского цирка на проспекте Вернадского активно обсуждается. Старое здание, построенное в 1960-х и открытое в 1971 году, пришло в негодность. Оно не соответствует современным требованиям комфорта и качества представлений.





Мэр отметил, что отремонтировать старое здание невозможно, поэтому единственный выход — построить новое. Он призвал горожан принять участие в голосовании и решить, быть ли новому цирку в Москве, и где именно его разместить.





Если москвичи поддержат строительство цирка на новом месте, будет разработана новая концепция циркового комплекса, учитывающая особенности выбранного района.





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