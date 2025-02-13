Ветераны СВО смогут бесплатно сходить в театр в рамках «Театрально-концертной недели»

13.02.2025
Перед Международным женским днем в России пройдет «Театрально-концертная неделя», в рамках которой ветераны СВО смогут бесплатно посещать федеральные театры и филармонии.
В Министерстве культуры сообщили, что акция пройдет с 3 по 7 марта, а также 5 и 9 мая, 8 и 12 декабря.
Акция позволит ветеранам СВО раз в квартал в течение недели бесплатно посещать учреждения культуры.
«В этом году мы приурочили даты проведения этой (акция „Театрально-концертная неделя“ — прим. ТАСС) недели к значимым государственным праздникам: в марте акция пройдет перед Международным женским днем (3-7 марта), в мае — под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (5-9 мая), а в IV квартале акция приурочена ко Дню героев России и Дню конституции (8-12 декабря)», — приводит
ТАСС слова представителя ведомства.
Фото: Pixabay.com