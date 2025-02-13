Минкультуры в 2025 году поддержит не менее 140 отечественных фильмов

13.02.2025

Минкультуры в 2025 году поддержит не менее 140 отечественных фильмов
Министерство культуры России поддержит производство минимум 140 национальных фильмов в 2025 году.

Поддержка будет оказана в рамках госпрограммы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие искусства и творчества».

«...количественный показатель мероприятия по поддержке производства национальных фильмов на 2025 год составляет не менее 140 проектов», — сообщили в ведомстве.

В список приоритетных направлений государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2025 год включены темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В их числе культура и традиции нашей страны, история и борьба с попытками её искажения, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи.

Также поддержку от министерства получат фильмы, посвящённые русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов.

Особое внимание будет уделено темам, связанным с героизмом и самоотверженностью участников специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также экранизации произведений русской классической литературы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры России