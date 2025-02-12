Музей Победы проведет открытый концерт духовых инструментов

15 февраля в Зале «Жуков» Музея Победы пройдет концерт в рамках V Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей на деревянных духовых инструментах Viva il vento. Это мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В концерте примут участие 250 молодых музыкантов, и все желающие смогут посетить его бесплатно (при наличии свободных мест).





Зрители станут свидетелями исполнения произведений на таких инструментах, как флейта, кларнет, гобой, саксофон и фагот. В программе запланировано исполнение известных музыкальных произведений, включая старинный марш «Кронштадт», марш «Прощание славянки», увертюру к фильму «Дети капитана Гранта», а также произведения Джорджа Гершвина, Исаака Дунаевского, Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского.





Юные исполнители получат оценку от профессионального жюри, в состав которого вошли ведущие преподаватели и профессора вузов в области исполнительского искусства. Председателем жюри станет заслуженный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Олег Валентинович Худяков. Концерт начнется в 11:00.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы