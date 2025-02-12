Доцент Чуковская объяснила суть закона «О развитии креативных индустрий»

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская объясняет, как новый закон «О развитии креативных (творческих) индустрий» изменит российский творческий бизнес. Она выделяет шесть ключевых целей документа: создание условий для самореализации, обновленный подход к хозяйственным отношениям, стимуляция креативности, равный доступ к поддержке, увеличение объема нематериальных активов и поддержка образовательных инициатив.





Закон вводит новые термины, такие как «креативный продукт», «креативная индустрия», «субъект креативной индустрии» и «креативный кластер». Хотя эти понятия не новы, их значение и контекст пересмотрены по сравнению с предыдущими нормативными актами. Чуковская подчеркивает, что в отличие от 2014 года, когда креативные индустрии рассматривались как экономически эффективные организации, новый закон акцентирует внимание на экономической деятельности в целом.





Эксперт отмечает, что это изменение подхода может привести к правовым различиям между творческой и предпринимательской деятельностью. В частности, интересы потребителей выходят на первый план, в то время как поддержка творцов оказывается ограниченной.





Чуковская также поднимает вопрос о термине «креативный продукт», указывая на его схожесть с определением результата интеллектуальной деятельности из Гражданского кодекса. Она задается вопросом о возможности различных определений одних и тех же понятий в разных законодательных актах.





Креативные индустрии делятся на четыре группы: основанные на культурном наследии, литературе и искусстве, информационных технологиях и прикладном творчестве. Однако такая классификация порождает новые вопросы. Например, в группе литературы и искусства не учтены сложные объекты интеллектуальных прав, а музеи и театры зачастую не считают себя частью индустрии.





Таким образом, новый закон открывает новые горизонты для развития креативных индустрий в России, но также ставит перед участниками рынка ряд сложных задач и вопросов.









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