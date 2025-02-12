В Марокко пройдут съемки «Одиссеи» Кристофера Нолана

12.02.2025
На юге Марокко, недалеко от города Уарзазат, начнутся съемки полнометражного художественного фильма «Одиссея», который режиссирует британский кинематографист Кристофер Нолан. Об этом сообщает информационный портал «360».
Производство масштабной картины, основанной на эпосе древнегреческого поэта Гомера, пройдет
в историческом укрепленном поселении Айт-Бен-Хадду. Это уникальное место находится примерно в 30 километрах к западу от Уарзазата. В настоящее время команда активно работает над установкой декораций для воссоздания античного города. Айт-Бен-Хадду с 1987 года охраняется как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его культурное значение.
Ранее стало известно, что Марокко станет одним из ключевых мест для съемок фильма наряду с Великобританией и Италией. В «Одиссее» зрители увидят таких звезд, как Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Том Холланд.
Кристофер Нолан известен своими культовыми работами, среди которых «Бэтмен: Начало», «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Довод» и «Оппенгеймер». На недавней 96-й церемонии вручения премии «Оскар» драма «Оппенгеймер» получила звание лучшего фильма года, а Нолан был удостоен премии за лучший режиссерский труд.
Фото: Pixabay.com