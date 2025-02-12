Олега Стриженова похоронили на «аллее актеров» Троекуровского кладбища

12.02.2025
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Могила артиста находится на 21-м участке, который часто называют «аллеей актеров». Рядом с ним покоятся такие известные деятели искусства, как народная артистка РФ Нина Русланова и народный артист СССР Николай Сличенко.
Прощание с Олегом Стриженовым прошло в храме Святителя Николая на Трех Горах. Его сын Александр рассказал, что артист скончался после продолжительной болезни, но семья ранее не сообщала о болезни, так как это «личная история».
Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля на 96-м году.
Олег Стриженов — известный советский и российский актер, получивший звание народного артиста СССР в 1988 году. Артист прославился благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Овод» (1955), «Мексиканец» (1955), «Сорок первый» (1956), «Хождение за три моря» (1958), «Его звали Роберт» (1967), «Неподсуден» (1969), «Звезда пленительного счастья» (1975) и «Вместо меня» (2000). Всего в его фильмографии более 30 работ.
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