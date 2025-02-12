В Музее транспорта Москвы завершили реставрацию «Запорожца»

12.02.2025
Музей транспорта Москвы успешно завершил реставрацию автомобиля ЗАЗ-966ВБ2 «Запорожец».
Модель, выпускавшаяся на заводе «Коммунар» с 1966 по 1973 год, получила народное прозвище «ушастый» из-за характерной формы воздухозаборников.
«Запорожец» был популярен не только среди советских граждан, но и за рубежом. Благодаря высокому дорожному просвету и усовершенствованной задней подвеске, он мог уверенно передвигаться по бездорожью, рассказали в музее.
Для людей с инвалидностью выпускались специальные модификации «Запорожца» с комбинированным или ручным управлением. Одна из таких машин, ЗАЗ-966ВБ2, была передана на реставрацию. Специалисты музея восстановили двигатель, ходовую часть, кузов и интерьер, уделив особое внимание деталям, включая хромировку бамперов и декоративных элементов.
«Первым экспонатом, реставрацию которого завершил Музей транспорта Москвы в 2025 году, стал ЗАЗ-966ВБ2 «Запорожец». При проведении работ особое внимание было уделено деталям: хромировке бамперов и декоративных элементов. Автомобиль разобрали до основания: перебрали и оживили двигатель, топливную и тормозную систему, поменяли обшивку дверей и сидений, поработали над панелью управления, перекрасили кузов. Теперь восстановленный ЗАЗ-966ВБ2 на ходу. Увидеть его можно будет на выставках и городских мероприятиях музея», — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы