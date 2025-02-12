Союз композиторов России проведет «Композиторские читки»

12.02.2025
С 19 по 21 мая в Нижнем Новгороде Союз композиторов России проведет лабораторию «Композиторские читки».
Участники напишут новые пьесы для оркестра баянов и аккордеонов, домры и клавишных гуслей.
Кураторами лаборатории выступят композитор Анна Поспелова, композитор и куратор арт-проектов Сергей Зятьков, художественный руководитель оркестра баянов Венедикт Пеунов и доцент Московской государственной консерватории Олеся Евстратова.
Принять участие могут авторы младше 36 лет. Для этого до 1 марта необходимо подать заявку. Результаты отбора станут известны не позднее 15 марта. После этого молодые авторы вместе с композитором-куратором и музыкантами доработают сочинения к публичным ридинг-сессиям, которые пройдут с 19 по 21 мая.
На финальном концерте прозвучат 8 мировых премьер.
Фото: Pixabay.com