МГАХ подготовит мероприятия к 80-летию Победы

12.02.2025
В Московской государственной академии хореографии (МГАХ) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут праздничные мероприятия.
Об этом сообщила Светлана Захарова, исполняющая обязанности ректора академии, в интервью
телеканалу «Россия-24».
Захарова подчеркнула, что академия всегда готовится к важным датам, и 80-летие Победы не станет исключением. Руководитель отметила, что к каждому значимому празднику МГАХ организует праздничные концерты и тематические номера.
«...Мы вообще готовимся ко всем праздникам, для нас это очень важно. <...> Дети должны знать нашу историю, должны понимать и разбираться в этом. И поэтому к каждому важному празднику мы обязательно готовимся, мы делаем прекрасные праздничные концерты, тематические номера», — рассказала Захарова.