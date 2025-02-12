Эрмитаж завершит реставрацию двух шедевров Тициана и Рембрандта в 2025 году

Участники напишут новые пьесы для оркестра баянов и аккордеонов, домры и клавишных гуслей.
Выставка, приуроченная к 70-летию мастера и 50-летию его творческой деятельности, представит ретросп...
Выставка демонстрирует, как искусство помогало людям на фронте и в тылу поддерживать боевой дух и ск...
Об этом сообщила Светлана Захарова, исполняющая обязанности ректора академии.
В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского театра.
Участники напишут новые пьесы для оркестра баянов и аккордеонов, домры и клавишных гуслей.
Выставка, приуроченная к 70-летию мастера и 50-летию его творческой деятельности, представит ретросп...
Выставка демонстрирует, как искусство помогало людям на фронте и в тылу поддерживать боевой дух и ск...
Об этом сообщила Светлана Захарова, исполняющая обязанности ректора академии.
В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского театра.
Об этом рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Сбор заявок и документов осуществляется с 10 февраля по 25 апреля 2025 года.
Выставка рассказывает о деятельности дипломатического корпуса в Санкт-Петербурге с начала XIX века д...
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Прощание с народным артистом СССР пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Награду выполнят в виде настольных часов с мраморной подставкой и фигуркой космонавта.
12.02.2025