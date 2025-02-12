Эрмитаж завершит реставрацию двух шедевров Тициана и Рембрандта в 2025 году

12.02.2025

Эрмитаж завершит реставрацию двух шедевров Тициана и Рембрандта в 2025 году
В 2025 году завершится реставрация картин «Святой Себастьян» Тициана и «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта.

Об этом в интервью журналу «Москвич» рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По словам руководителя, для каждого из шедевров будет организована выставка.

«Мы сделаем вокруг каждого шедевра выставки, о которых заговорят», — приводит издание слова Пиотровского.

Михаил Пиотровский добавил, что число посетителей музея начинает приближаться к допандемийному уровню. В 2024 году в музее побывали 3,5 миллиона человек.


Фото: кадр видео