Музей политической истории России представил выставку о трех веках петербургской дипломатии

Выставка «Дипломатическая линия жизни: три века петербургской дипломатии» открылась в Музее политической истории России.





Выставка открылась 10 февраля, в День дипломатического работника. На церемонии присутствовал председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, передает пресс-служба комитета.





По поручению губернатора Александра Беглова Федор Болтин поздравил участников и гостей с открытием выставки и профессиональным праздником. В своем приветствии он выразил благодарность организаторам за особое внимание к дипломатам-фронтовикам, героям Великой Отечественной войны.





Среди гостей мероприятия были главы консульских учреждений и сотрудники миссий из более чем 20 стран.





Выставка рассказывает о деятельности дипломатического корпуса в Санкт-Петербурге с начала XIX века до наших дней. В основу проекта легли предметы из фондов Государственного музея политической истории России, Российской национальной библиотеки, коллекции наград Министерства иностранных дел и коллекции, собранной инициатором выставки — чрезвычайным и полномочным посланником МИД России в Санкт-Петербурге Игорем Демяненко.





Экспозиция включает портреты и биографии министров иностранных дел XIX века, фотодокументы советского периода дипломатической истории Петрограда — Ленинграда и воссозданный кабинет дипломата 1920–1940 годов. Также представлены личные вещи выдающихся дипломатов СССР: Г. В. Чичерина, М. М. Литвинова, А. М. Коллонтай, Ф. Т. Гусева, Д. С. Полянского, В. С. Толстикова и других.





Выставка будет открыта для посетителей с 11 февраля до конца марта 2025 года.









Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга