Стала известна дата выхода в прокат ромкома «Походу любовь»

Романтическая комедия «Походу любовь» выйдет в прокат 27 марта.



Режиссером и автором сценария картины выступила Яна Климова-Юсупова. Производством картины занимались кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Kion.



Центральный персонаж ленты — девушка Лиза, которая приезжает в Санкт-Петербург. Неожиданное знакомство с художником и его другом музыкантом оборачивается приключениями.



В актерский состав фильма вошли Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Корошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов, Тося Чайкина.



«У нас получился красивый фильм, в котором нашлось место и приключениям, и любовному треугольнику, и экзистенциальным вопросам. Один летний день, девушка, два парня — „Петербургские Мечтатели“? Возможно...» — рассказала актриса Анна Завтур.









Фото: кадр из фильма "Походу любовь"