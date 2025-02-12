Руководитель оркестра ансамбля «Алан» в Северной Осетии скончалась во время концерта

В Северной Осетии руководитель оркестра «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта.



Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.



Сообщается, что заслуженная артистка Северной Осетии, руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии скончалась во время выступления коллектива.



Мероприятие проходило на сцене Дворца молодежи во Владикавказе. В программу концерта входило выступление государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чеченской республики «Нохчо» и государственного академического ансамбля танца Северной Осетии «Алан».









Фото: кадр видео