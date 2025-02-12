Руководитель оркестра ансамбля «Алан» в Северной Осетии скончалась во время концерта

12.02.2025

Руководитель оркестра ансамбля «Алан» в Северной Осетии скончалась во время концерта
В Северной Осетии руководитель оркестра «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта.

Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Сообщается, что заслуженная артистка Северной Осетии, руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии скончалась во время выступления коллектива.

Мероприятие проходило на сцене Дворца молодежи во Владикавказе. В программу концерта входило выступление государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чеченской республики «Нохчо» и государственного академического ансамбля танца Северной Осетии «Алан».


Фото: кадр видео