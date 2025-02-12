Мариинский театр отметит 85-летие премьеры балета «Ромео и Джульетта»

Мариинский театр готовится отметить 85-летие премьеры балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.



Спектакль дважды покажут на Исторической сцене, сообщила пресс-служба театра.





Премьера «Ромео и Джульетты» в Мариинском театре состоялась в 1940 году и стала мировой премьерой произведения в полном музыкально-драматургическом виде. В постановке соединились выразительная музыка Прокофьева, новаторская хореография Леонида Лавровского, оформление Петра Вильямса. Спектакль вошел в историю советского балета как одно из лучших творений своего времени, а его первая постановка стала классической.





В Ленинграде-Петербурге «Ромео и Джульетту» возобновляли в 1975, 1983 и 1991 годах. В театре отметили, что спектакль неизменно собирает полные залы и пользуется успехом как на родной сцене, так и на гастролях.





Главные партии в предстоящих показах исполнят Олеся Новикова и Филипп Степин 12 февраля, а также Надежда Батоева и Тимур Аскеров 13 февраля. За дирижерским пультом будут Валерий Овсяников и Арсений Шупляков.