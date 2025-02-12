В Петербурге стартовали первые крупные гастроли театра «Шалом»

Московский еврейский театр «Шалом» открывает свои первые крупные гастроли в Санкт-Петербурге.



Выступления пройдут с 12 по 16 февраля на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра. Откроется гастрольный тур моноспектаклем «Жирная Люба» художественного руководителя театра Олега Липовецкого.





Липовецкий отметил, что спектакль был создан в сотрудничестве с петербургским «Театральным проектом 27» под руководством Наталии Сергеевской. Спектакль играется в Петербурге раз в месяц и неизменно собирает аншлаги, но зрители часто жалуются на невозможность приобрести билеты. Поэтому театр решил вновь привезти его в Санкт-Петербург.





Также петербуржцам уже знаком второй гастрольный спектакль — «Моня Цацкес — знаменосец», основанный на повести Эфраима Севелы. Этот спектакль с успехом был показан на фестивалях «Балтийский дом» и «Пять вечеров» имени Александра Володина.





Еще два спектакля из репертуара театра, поставленные за последние три года, будут показаны впервые. Это «Исход» петербургского режиссера Петра Шерешевского, основанный на современной драматургии, и «Поезд жизни» Галины Зальцман — комедия абсурда в стиле Кустурицы, в которой участвуют артисты разных поколений.





Липовецкий подчеркнул, что художественное направление новой команды «Шалома» ориентировано на зрителей всех национальностей. Спектакли часто создаются многонациональными коллективами, что позволяет театру находить свежие художественные решения и сочетать их с еврейской традицией.









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