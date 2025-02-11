Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище 12 февраля

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в среду, 12 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России. Прощание с артистом пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах в 12:30, и все желающие смогут проводить актера в последний путь.





Стриженов скончался 9 февраля в больнице на 96-м году жизни. Его жена, Лионелла Стриженова, подтвердила информацию о смерти, однако не уточнила причину. Ранее источник, близкий к семье артиста, сообщил, что прощание и похороны назначены на 12 февраля.





Олег Стриженов, заслуженный народный артист СССР с 1988 года, оставил значительный след в отечественном кинематографе. Он стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как Артур Бертон в драме «Овод» (1955), Хосе Фернандес в «Мексиканце» (1955), Вадим Говоруха-Отрок в «Сорок первом» (1956) и князь Волконский в «Звезде пленительного счастья» (1975). В общей сложности актер снялся более чем в 30 фильмах, став одной из ярчайших фигур советского кино.









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