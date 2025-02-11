Жители Ульяновской области увидят мультимедийную выставку Музея Победы

12 февраля в Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова откроется фотодокументальная выставка, организованная московским Музеем Победы, под названием «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы». Это событие станет частью международного проекта «Территория Победы».





Представители Музея Победы подчеркнули, что встреча лидеров трех союзных держав — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, прошедшая в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года, ознаменовала пик сотрудничества союзников во время Второй мировой войны.





На выставке покажут материалы из личного архива члена Военного Совета Черноморского флота Ильи Азарова, которые освещают значимость Черноморского флота для организации работы Крымской конференции. Также экспозиция включит оцифрованные фотографии военных фотокорреспондентов, которые имели доступ к событиям конференции в феврале 1945 года: Бориса Шейнина, Алексея Межуева, Бориса Гореловского, Александра Соколенко и Георгия Угриновича, а также снимки из личных альбомов участников встречи.





Посетители увидят уникальные документы, такие как отчеты, акты и планы мероприятий, связанные с приездом высокопоставленных гостей. Особый интерес вызовет раздел, посвященный визиту Уинстона Черчилля в Севастополь, где он ознакомился с историческими местами и памятниками этого возрождающегося города морской славы России. Выставка «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы» рассчитана как на специалистов-историков, так и на широкую аудиторию.





Все желающие смогут посетить выставку до 18 марта 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы