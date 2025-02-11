Путин наградил Театр сатиры орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского академического театра сатиры орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ появился на портале нормативно-правовых актов во вторник.





Художественный руководитель театра, народный артист России Евгений Герасимов охарактеризовал данную награду как почетную и ответственную. Он отметил, что Театр сатиры уже на протяжении 100 лет остается любимым и востребованным у зрителей. Герасимов подчеркнул, что коллектив приложит все усилия для сохранения и приумножения творческого наследия театра.





Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певицам Елене Ваенге и Кате Лель. Музыкальная карьера последней началась в начале 2000-х. Ваенга получила народную славу несколькими годами позже.



