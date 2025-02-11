ПФКИ выполнит заявки учреждений культуры Запорожья на 224 миллиона рублей

Учреждения культуры Запорожской области получат значительную помощь в рамках программы пожертвований Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В 2025 году сумма поддержки составит 224 миллиона рублей, что позволит выполнить заявки, поданные в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры региона Максим Кучарский.





По словам Кучарского, в этом году программа обеспечит поступление средств в сферу культуры Запорожья. В 2024 году несколько десятков культурных учреждений подали заявки на финансирование. Поставка товаров для этих учреждений началась в декабре 2024 года и продлится до 1 апреля 2025 года.





В числе первых поставок – транспортные средства для культурной сферы. В Васильевский и Бердянский муниципальные округа уже доставили два комфортабельных микроавтобуса «Газель Next». Это нововведение позволит участникам культурных и общественных мероприятий легко добираться до мест проведения, что значительно расширит возможности реализации культурных программ в сельской местности.





Кроме того, по программе пожертвований ПФКИ уже поступило новое оборудование для отделения культуры и искусств Мелитопольского многопрофильного колледжа. Студенты и преподаватели получили 20 персональных компьютеров, три проектора, 10 принтеров, акустические системы и пять ноутбуков. Кучарский отметил, что это оборудование существенно улучшит качество занятий по музыкальной информатике, информационным технологиям, компьютерному дизайну, инструментальному исполнительству, хореографии, театральному искусству, библиотековедению и декоративно-прикладному искусству. Также оно будет использоваться для организации мероприятий и отчетных концертов.









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