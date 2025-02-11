В Центральном доме актера представили книгу «Излучающая свет. Вера Васильева»

В Центральном доме актера в Москве состоялась презентация книги Г.М. Полтавской и Н.И. Пашкиной под названием «Излучающая свет. Вера Васильева». На мероприятии собрались друзья и коллеги знаменитой актрисы, чтобы почтить ее память, сообщила пресс-служба В.К. Васильевой.





Ведущей вечера выступила крестная дочь Веры Васильевой Дарья Милославская. Ей помогали артисты Театра сатиры, среди которых были Юрий Васильев, Марина Ильина, Наталья Карпунина, Нина Корниенко, Татьяна Титова и Наталия Фекленко. Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов произнес приветственное слово, обратившись к зрителям.





Вера Васильева завоевала сердца зрителей с момента своего дебюта в 1947 году, когда сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской». С тех пор она стала любимой актрисой многих зрителей. Книга создавалась при жизни Веры Кузьминичны с ее активным участием. Она успела ознакомиться с текстом и выразила благодарность создателям за их работу. Авторы решили сохранить оригинальные рассказы актрисы без изменений.





Галина Полтавская отметила, что Вера Васильева обладала уникальным даром излучать добро и свет в любом возрасте и настроении. По ее словам, она стала не просто актрисой для многих, а близким человеком, который вошел в дома зрителей через экран телевизора. Полтавская подчеркнула, что в книге авторы стремились ответить на вопрос о секрете народной любви к Вере Васильевой.





Авторам было непросто создать живой и правдивый портрет актрисы, рассказать о ее значимых ролях и интересных фактах из биографии. Основной задачей издания стало отображение истинного образа Веры Васильевой, которую все знали, но, по сути, она оставалась никому не известной.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва