В Нижегороской области стартовал первый всероссийский конкурс «Хохлома»

Нижегородская область запустила первый всероссийский конкурс современного искусства и дизайна «Хохлома».



В рамках мероприятия будут представлены различные творческие проекты.





«Нижегородская область — центр народных художественных промыслов России, и для нас важно, чтобы наш культурный код сохранялся и был востребованным у современного потребителя. Конкурс позволит не просто оценить творчество участников, но и увидеть, как может быть интерпретирован промысел в совершенно нетипичные для него формы — такие как музыка, игра или анимация. Совместно с лидерами индустрии современного искусства мы определим победителей и реализуем лучшие проекты. Наша главная цель — переосмыслить хохлому, подчеркнув ее художественную ценность и роль в национальной культуре», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.





Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей. В конкурсе восемь номинаций: мода, текстиль, анимация, графика, музыка, паблик-арт, игры и мебель. Жюри выберет трех победителей в каждой номинации, а попечительский совет определит проекты для реализации.





Куратор конкурса Катя Бочавар сообщила, что прием заявок продлится до 20 мая, а итоги будут подведены в конце июня.