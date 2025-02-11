Гендиректор ГИМ Алексей Левыкин награжден орденом Александра Невского

11.02.2025

Гендиректор ГИМ Алексей Левыкин награжден орденом Александра Невского
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин удостоен ордена Александра Невского.

Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Левыкина Алексея Константиновича», — говорится в документе.

Также орденом Александра Невского награжден художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка.

За выдающиеся заслуги в области культуры заместитель директора департамента — начальник отдела Российской государственной библиотеки Людмила Зайцева удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Академик Российской академии художеств Владимир Соковнин получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Скульптор Московского союза художников Михаил Баскаков награжден медалью «За труды в культуре и искусстве». 


Фото: пресс-служба Минкультуры России