Гендиректор ГИМ Алексей Левыкин награжден орденом Александра Невского

Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин удостоен ордена Александра Невского.



Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.





«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Левыкина Алексея Константиновича», — говорится в документе.





Также орденом Александра Невского награжден художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка.





За выдающиеся заслуги в области культуры заместитель директора департамента — начальник отдела Российской государственной библиотеки Людмила Зайцева удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Академик Российской академии художеств Владимир Соковнин получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Скульптор Московского союза художников Михаил Баскаков награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».









Фото: пресс-служба Минкультуры России