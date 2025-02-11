Минкультуры проведет инвентаризацию объектов культурного наследия

Министерство культуры России проведет инвентаризацию объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, до 1 июня 2026 года.





Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по сохранению культурных объектов.





Министерство культуры будет отвечать за эту работу совместно с регионами. Также Мишустин поручил активизировать разработку программы сохранения народных объектов культурного наследия на период с 2025 по 2045 год. Конечные результаты программы должны быть представлены в правительство до 31 марта 2025 года.





В программе будут определены критерии значимости объектов, целевые показатели, конкретные мероприятия, источники финансирования и механизм реализации. За разработку программы отвечают Министерство культуры, Министерство финансов, Министерство экономического развития, АО «ДОМ.РФ» и региональные органы власти.





Кроме того, до 1 января 2030 года Министерство культуры, Министерство строительства и Министерство экономического развития должны окончательно утвердить границы территорий, предметы охраны и градостроительные регламенты в исторических поселениях. Результаты работы будут докладываться ежегодно, начиная с 1 декабря текущего года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России