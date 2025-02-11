В Москве прошел первый Филатовский культурный форум.





Проект посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося ученого Владимира Филатова.



Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатерина Диброва отметила важность создания и укрепления «моста» между современной молодежью, современными учеными и наследием великого врача и ученого.





В рамках форума состоялась премьера спектакля-посвящения «Каждый человек должен видеть солнце». Постановка основана на письмах Филатова, воспоминаниях его коллег и литературных произведениях, связанных с его жизнью и деятельностью.





Режиссер-постановщик спектакля Игорь Маслов-Коробейников отметил, что цель постановки — всесторонне показать личность Владимира Филатова и его вклад в медицину.





«Его жизненный и профессиональный путь — это настоящий подвиг, который может вдохновить наше поколение. Филатов был лицом отечественной медицины и всей России», — рассказал Игорь Маслов-Коробейников.





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