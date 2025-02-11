Подвиг тружеников тыла станет главной темой фестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер»

11.02.2025

Подвиг тружеников тыла станет главной темой фестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер»
Главной темой II всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер» станет подвиг тружеников тыла.

Смотр пройдет в Омске с 10 по 14 марта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Омской области и мэрии Омска.

По словам директора и продюсера фестиваля Ксении Ильиной, в минувшем году фестиваль был посвящен теме СВО.

«Но, как говорил легендарный полководец Георгий Жуков, тыл — это половина победы. Эти слова и стали для нас маяком. Победа куется в тылу, а Омская область — регион, который сделал очень многое для победы в годы Великой Отечественной войны и продолжает приближать победу сегодня», — приводит агентство слова Ильиной.

Ксения Ильина добавила, что стратегической задачей фестиваля стала популяризация человека труда в кинематографе.

В программу смотра вошли 23 документальных, 8 научно-популярных, 9 игровых и 15 анимационных картин. На фестивале также будет представлена обширная внеконкурсная программа, посвященная героям СВО.


Фото: Pixabay.com