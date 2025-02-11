На лидера «Ногу Свело!» составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

Признанный в России иностранным агентом лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский привлечен к административной ответственности.





Причиной составления протокола стало отсутствие маркировки иноагента в публикациях артиста.





Согласно материалам административного дела музыканту грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.





«Привлечь Покровского Максима Сергеевича 17 июня 1968 года рождения к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом)», — говорится в документе.





За нарушение статьи предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Это первый случай, когда музыкант привлекается к ответственности за отсутствие маркировки иноагента.





Максим Покровский был включён в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 года. Музыкант проживает в США.





Протокол об административном правонарушении в отношении Максима Покровского будет направлен в суд для рассмотрения.









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