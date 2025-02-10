В Москве стартовал прием работ на конкурс детского рисунка «Наследие моего района»

В Москве начался седьмой городской конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Юные художники в возрасте от семи до 15 лет могут проявить свои таланты и поделиться своими впечатлениями о столице. Пресс-служба Мосгорнаследия сообщила о начале приема работ.





Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина пригласила детей запечатлеть красоту любимых парков, набережных, улиц и архитектурных объектов. Конкурс включает восемь номинаций, среди которых новая категория «Москва музыкальная», посвященная 185-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского.





Кроме того, одна из номинаций приурочена к 90-летию московского метрополитена. Участникам предлагают изобразить памятники героям Великой Отечественной войны, городские усадьбы, скульптуры и другие значимые объекты. В каждой категории предусмотрены два направления: «Любители» (7-11 и 12-15 лет) и «Профессионалы» (7-11 и 12-15 лет). Жюри, состоящее из художников, педагогов, архитекторов и деятелей культуры, выберет победителей.





Интернет-пользователи определят лучшее произведение в номинации «Приз зрительских симпатий», а также свои предпочтения назовут участники проекта «Активный гражданин». Заявки на участие принимаются до 6 апреля, а награждение лауреатов запланировано на конец мая. Работы победителей представят на выставках в парках Москвы в августе и сентябре.









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