Появились первые кадры семейной комедии «Батя 2. Дед»

Вышел новый трейлер семейной комедии «Батя 2. Дед».





Премьера фильма запланирована на 3 апреля. Производством проекта занимаются телеканал ТНТ, кинокомпания «Централ Партнершип» и Good Story Media. В числе продюсеров — Александр Жаров, Тина Канделаки, Сергей Косинский, Борис Ханчалян, Вадим Верещагин и другие.





Сюжет фильма разворачивается в трех временных эпохах: современном мире, девяностых и послевоенном СССР. Главный герой, Макс, отправляется на летние каникулы к деду-фронтовику в деревню. Дед становится для мальчика не только другом и наставником, но и свидетелем его многочисленных приключений.





«Этот советский культурный код был настолько сильным, что где бы мы сейчас ни жили, всех нас, русскоязычных людей, объединяет этот „Дед“. Это одна из самых сильных историй, которую я видела в последнее время в кино. Лучше, больше, глубже и подробнее о нескольких поколениях россиян, наверное, не высказывался никто. Если можно будет показывать фильм в школах, то его нужно показывать в школах», — рассказала Тина Канделаки.



Съемки фильма проходили в Москве, Московской области и селе Кын Пермского края. Самая масштабная сцена была снята на железнодорожном вокзале в Кыну, где задействовали около 100 человек и поезд времен Великой Отечественной войны.









Фото: кадр видео