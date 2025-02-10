Василий Бархатов снимет сериал по книге Пелевина «Трансгуманизм Inc.»

10.02.2025

Василий Бархатов снимет сериал по книге Пелевина «Трансгуманизм Inc.»
По книге Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал.

Режиссером проекта выступит номинант на «Золотую маску» Василий Бархатов, передает пресс-служба онлайн-платформы «Кинопоиск».

Бархатов ставил в театре оперетту «Летучая мышь», оперы «Енуфа», «Братья Карамазовы», «Евгений Онегин». Режиссер сотрудничал с Большим, Мариинским, Михайловским театрами и другими крупнейшими институциями.

Бархатов также снял фильм «Атомный Иван». В новом проекте режиссер выступил также соавтором сценария. Сценарий создан им в соавторстве с Анной Борисовой, с которой режиссер работал над сериалом «С нуля».

Производством экранизации займутся «Плюс Студия» и компания Gala Production. Проект будет включать шесть серий-новелл.


Фото: Pixabay.com