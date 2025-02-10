Василий Бархатов снимет сериал по книге Пелевина «Трансгуманизм Inc.»

По книге Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал.



Режиссером проекта выступит номинант на «Золотую маску» Василий Бархатов, передает пресс-служба онлайн-платформы «Кинопоиск».



Бархатов ставил в театре оперетту «Летучая мышь», оперы «Енуфа», «Братья Карамазовы», «Евгений Онегин». Режиссер сотрудничал с Большим, Мариинским, Михайловским театрами и другими крупнейшими институциями.



Бархатов также снял фильм «Атомный Иван». В новом проекте режиссер выступил также соавтором сценария. Сценарий создан им в соавторстве с Анной Борисовой, с которой режиссер работал над сериалом «С нуля».



Производством экранизации займутся «Плюс Студия» и компания Gala Production. Проект будет включать шесть серий-новелл.









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