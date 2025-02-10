Музей Транспорта Москвы отреставрирует 42 экспоната в 2025 году

Музей Транспорта Москвы проведет реставрационные работы по 42 экспонатам, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.





Реставрация является одним из фундаментальных направлений деятельности музея. В 2025 году в музее планируется завершить реставрацию 25 экспонатов и 12 артефактов. Большинство объектов будут представлены в постоянной экспозиции в гараже Константина Мельникова.



«С 2020 года Музей Транспорта Москвы отреставрировал 35 знаковых для истории столицы транспортных средств и 76 артефактов. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции на Новорязанской улице, дом 27. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2025 году мы продолжим масштабную программу реставрации экспонатов и проведем ремонтно-восстановительные работы по 42 образцам раритетной техники», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



В число экспонатов, которые планируется отреставрировать, войдут автобусы Leyland Den Oudsten и Ikarus 280, автомобиль скорой помощи РАФ-22031, автомобиль такси ГАЗ-21Т «Волга» в окраске «красная шапочка», автомобиль высшего класса ЗИМ (ГАЗ-12), трамвайные вагоны БФ 1927 года постройки, дореволюционный вагон Ф, переоборудованный в грузовой в предвоенные годы, МТВ-82 — первый послевоенный отечественный трамвай, первый цельнометаллический троллейбус МТБ-82М, а также крановая платформа СВАРЗ и вагоны метрополитена В и Г.









Фото: пресс-служба Музея Транспорта Москвы