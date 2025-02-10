«Злой город» продолжает удерживать лидерство в прокате

10.02.2025
Лучшим релизом по итогам выходных во второй раз подряд стал исторический боевик «Злой город».
Отечественная картина записала на свой счет еще около 100 миллионов рублей, ее общая касса достигла отметки в 275 миллионов рублей.
Турецкая мелодрама «Оставь это ветру» после мощного старта в четверг смогла освоить чуть больше 80 миллионов рублей за четыре дня проката. Это позволило новинке подняться на вторую строчку чарта.
Российская военная драма «Война и музыка» заработала за первый уик-энд примерно 40 миллионов рублей и заняла третье место в списке лучших релизов.
Еще одна отечественная новинка — комедия «Знакомство родителей» — показала самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке (восемь человек на сеанс), но сумела положить в свою копилку порядка 26–27 миллионов рублей и занять шестую позицию в топ-10.
Французский байопик «Сент-Экзюпери» заработал 18 миллионов рублей и занял восьмое место в таблице лучших релизов по итогам выходных.
Фото: Pixabay.com