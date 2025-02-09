Старорусский краеведческий музей представил выставку к 120-летию Василия Ушакова

В Старорусском краеведческом музее открылась выставка «Родом из Старой Руссы. К 120-летию со дня рождения Ушакова».



В экспозиции представлены фотографии, документы, письма, рассказывающие о жизни и деятельности Василия Ушакова, его графические и живописные работы.



«Выставка посвящена юбилею Василия Васильевича Ушакова — члена Союза советских архитекторов, Союза советских художников. На выставке представлены материалы из семейного архива Ушаковых: фотографии, документы, письма. Творчество художника представлено графическими и живописными работами, в частности, с видами Старой Руссы», — рассказали в музее.



Василий Ушаков — один из организаторов Старорусской картинной галереи, он принимал активное участие в составлении экспозиционного плана, отборе экспонатов. Ушаков передал в дар музею около 25 работ.