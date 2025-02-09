Работу Бэнкси из серии «Испорченные картины маслом» продали за 1,2 млн долларов

Работа уличного художника Бэнкси продана на аукционе за 1,2 млн долларов.



Торги Sotheby’s прошли в минувшую субботу, их результаты опубликованы на сайте аукционного дома.



Одним из лотов аукциона стала работы Бэнкси из серии «Испорченные картины маслом». Эксперименты с модификацией картин, написанных другими художниками, Бэнкси начал в 2005 году. Художник добавлял новые элементы к приобретенным им пейзажам и портретам малоизвестных художников.



Работа Бэнкси получила название «Может не быть в наличии». Для работы Бэнкси выбрал пейзаж автора, принадлежавшего к так называемой гудзонской школе. На картине изображен заснеженный пик в долине Гудзона и небольшое озеро. Бэнкси поставил рядом с вершиной горы знак сноски, а внизу поместил текст «Имеется в наличии лишь ограниченное время».



Своей работой Бэнкси отсылает к проблемам изменения климата и уничтожения природы человеком.









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