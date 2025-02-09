Работу Бэнкси из серии «Испорченные картины маслом» продали за 1,2 млн долларов

09.02.2025

Работу Бэнкси из серии «Испорченные картины маслом» продали за 1,2 млн долларов
Работа уличного художника Бэнкси продана на аукционе за 1,2 млн долларов.

Торги Sotheby’s прошли в минувшую субботу, их результаты опубликованы на сайте аукционного дома.

Одним из лотов аукциона стала работы Бэнкси из серии «Испорченные картины маслом». Эксперименты с модификацией картин, написанных другими художниками, Бэнкси начал в 2005 году. Художник добавлял новые элементы к приобретенным им пейзажам и портретам малоизвестных художников.

Работа Бэнкси получила название «Может не быть в наличии». Для работы Бэнкси выбрал пейзаж автора, принадлежавшего к так называемой гудзонской школе. На картине изображен заснеженный пик в долине Гудзона и небольшое озеро. Бэнкси поставил рядом с вершиной горы знак сноски, а внизу поместил текст «Имеется в наличии лишь ограниченное время».

Своей работой Бэнкси отсылает к проблемам изменения климата и уничтожения природы человеком.


Фото: Pixabay.com