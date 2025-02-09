Умер композитор и дирижер Игорь Кадомцев

Скончался композитор, дирижер Игорь Кадомцев.



Музыкант умер на 76-м году жизни. О кончине Кадомцева сообщается на странице Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова в соцсетях.



Сообщается, что композитор скончался 8 февраля после болезни.



«8 февраля 2025 года после тяжелой продолжительной болезни ушёл из жизни Игорь Михайлович Кадомцев (1949-2025) — дирижер, композитор, специалист в области инструментовки и аранжировки, доцент кафедры „Музыковедение и композиция“», — говорится в сообщении.









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