В Италии посетительница музея споткнулась и повредила картину эпохи Возрождения

В Музее «Санта-Джулия» в итальянской Бреши посетительница споткнулась и повредила полотно XVI века.



По информации издания Il Giorno, в результате инцидента повреждено полотно Алессандро Бонвичино, известного как Моретто. Картина вернулась в музей спустя 360 лет для выставки, посвященной художникам из Брешии эпохи Возрождения.



Полотно уникально тем, что является двусторонним и создавалось для религиозных процессий. На одной стороне изображены два святых, на другой — Богоматерь.



При падении посетительница задела картину рукой. Ущерб составил несколько тысяч евро. Реставрация, сообщили в музее, будет проводиться за счет страховки, а с посетительницы ничего взимать не будут.