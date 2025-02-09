В Италии посетительница музея споткнулась и повредила картину эпохи Возрождения

В Италии посетительница музея споткнулась и повредила картину эпохи Возрождения

09.02.2025

В Музее «Санта-Джулия» в итальянской Бреши посетительница споткнулась и повредила полотно XVI века.

По информации издания Il Giorno, в результате инцидента повреждено полотно Алессандро Бонвичино, известного как Моретто. Картина вернулась в музей спустя 360 лет для выставки, посвященной художникам из Брешии эпохи Возрождения.

Полотно уникально тем, что является двусторонним и создавалось для религиозных процессий. На одной стороне изображены два святых, на другой — Богоматерь.

При падении посетительница задела картину рукой. Ущерб составил несколько тысяч евро. Реставрация, сообщили в музее, будет проводиться за счет страховки, а с посетительницы ничего взимать не будут.