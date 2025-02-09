Ушел из жизни заслуженный артист Узбекистана Хусан Мусабоев

Заслуженный артист Узбекистана Хусан Мусабоев скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в творческом союзе кинодеятелей Узбекистана.





Мусабоев известен советскому и узбекскому зрителю как режиссер телеканала «Узбекистан», а также по ряду кинокартин. В число работ режиссера вошли фильмы «Великолепный мечтатель», «Волки», «Дневник, письмо и первоклассница», «Ау! Ограбление поезда», «Жизнь и смерть», «Парень, не видевший рынок», «Анора», «Я — это я», «Воришка-невеста», «Женить — значит отдать душу», «Жиблажибон», «Вот так!», «Супер слуга», «Живи, жена» и многие другие.





Хусан Мусабоев родился в Ташкенте в 1954 году, окончил Ташкентский институт театрально-художественного искусства в 1976 году по специальности «актер кино и театра». Профессиональная деятельность Мусабева началась в 1971 году, когда он стал помощником режиссера в Комитете телерадиовещания Узбекистана. Затем Хусан Мусабоев работал актером в театре «Ёш гвардия» («Молодая гвардия»), а также актером и руководителем труппы Узбекского государственного театра сатиры. Позднее он вернулся к режиссуре и продолжил работать на телеканале «Узбекистан».









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