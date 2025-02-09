«Анора» взяла главные призы премий DGA Awards и PGA Awards

Объявлены лауреаты премий DGA Awards и PGA Awards за 2024 год.



Имена победителей были названы в минувшую субботу, 8 февраля.



Главные призы премии Гильдии режиссеров Америки и премии Гильдии продюсеров Америки завоевала картина «Анора» с участием российских артистов Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.



«Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете, ведь я могу заниматься тем, чем я хотел заниматься с пятилетнего возраста», — сказал на церемонии вручения награды режиссер «Аноры» Шон Бейкер.



Награда за лучший полнометражный дебют от Гильдии режиссеров Америки досталась РаМеллу Россу и его картине «Мальчишки из „Никеля“». В телевизионных номинациях премией отмечены проекты «Сёгун», «Хитрости», «Рипли».



Премия DGA за жизненные достижения вручена режиссеру Энгу Ли.



В категории анимационных фильмов премию PGA вручили фильму «Дикий робот». В числе победителей премии Гильдии продюсеров Америки оказались проекты «Сёгун», «Хитрости», «Олененок».









Фото: кадр из фильма "Анора"