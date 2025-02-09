Вечер памяти Владимира Шклярова пройдет в Мариинском театре

Мариинский театр проведет вечер памяти артиста Владимира Шклярова.



Мероприятие «Магия Владимира Шклярова» пройдет на Исторической сцене театра в день рождения артиста. 9 февраля Владимиру Шклярову исполнилось бы 40 лет.





Откроет вечер третий акт балета «Спящая красавица». Главные партии исполнят Рената Шакирова и Филипп Степин.



Во втором отделении будет представлена гала-программа, участие в которой примут солисты Большого и Мариинского театров Светлана Захарова, Артемий Беляков, Игорь Цвирко, Владислав Лантатов, Мария Ширинкина, Екатерина Кандаурова, Константин Зверев, Максим Изместьев.



Артисты исполнят шедевры золотого фонда балетного искусства — партии, в которых блистал Владимир Шкляров.



В завершение будет представлена сцена «В царстве теней» из балета «Баядерка». В главных партиях выступят Виктория Терешкина и Кимин Ким.



В программе также будут представлены отрывки видеозаписей с участием Владимира Шклярова, а в Белом фойе будет работать фотовыставка с образами, созданными Шкляровым за два десятилетия сценической жизни.









Фото: кадр видео