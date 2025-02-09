Скончался актер из фильмов Вуди Аллена Тони Робертс

Скончался американский актер Тони Робертс.



Артист умер на 86-м году жизни, передает The New York Times.



По словам дочери актера Николь Берли, Робертс скончался в результате осложнений, вызванных раком легких.



Тони Роберт наиболее известен по ролям в фильмах режиссера Вуди Аллена. В его фильмах Робертс обычно играл друга главного героя.



Робертса также можно видеть в оскароносном фильме «Энни Холл», картинах «Сыграй еще раз, Сэм», «Воспоминания о звездной пыли», «Серпико», ремейке фильма «Грязные танцы». Артист дважды номинировался на премию «Тони».









Фото: кадр видео