Скончался актер из фильмов Вуди Аллена Тони Робертс

Мероприятие пройдет на исторической сцене театра в день рождения артиста.
В основу композиции легли стихи поэтов Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, м...
В фильмах Вуди Аллена Робертс играл друга главного героя.
Мероприятие состоится с 27 по 29 марта.
Причиной обращения стали высказывания рэпера в соцсетях.
Мероприятие пройдет на Исторической сцене театра в день рождения артиста.
В основу композиции легли стихи поэтов Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, м...
В фильмах Вуди Аллена Робертс играл друга главного героя.
Мероприятие состоится с 27 по 29 марта.
Причиной обращения стали высказывания рэпера в соцсетях.
Режиссером спектакля выступил Сергей Новиков.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам супруги артиста, в больнице он находился планово.
Выступление пройдет 8 февраля в Мариинском театре, 11 февраля — в зале «Зарядье».
Открыла фестиваль премьера оперы «Аида» в постановке Джанкарло дель Монако.
Артист в течение 35 лет служил в Краснодарском театре драмы им. М. Горького.
Выставочный проект охватит период с конца XIX до начала XX века.
Несмотря на традиционный выходной в понедельник, музей будет принимать посетителей 10 февраля.
Документ предусматривает реализацию образовательных, научных, культурных мероприятий.
23 февраля зрители увидят два фильма, посвященных Великой Отечественной войне.
В экспозицию войдут более 100 произведений живописи, графики, скульптуры современных художников на т...
Режиссер был кремирован, а его прах захоронен на кладбище Hollywood Forever.
Участие в фестивале примут артисты из восьми стран.
Проект посвящен героям подпольной организации «Молодая гвардия», их боевому и жизненному пути.
Церемония подписания документа состоялась накануне в Мироваренной палате Патриаршего дворца.
09.02.2025