Скончался актер из фильмов Вуди Аллена Тони Робертс

09.02.2025

Скончался актер из фильмов Вуди Аллена Тони Робертс
Скончался американский актер Тони Робертс.

Артист умер на 86-м году жизни, передает The New York Times.

По словам дочери актера Николь Берли, Робертс скончался в результате осложнений, вызванных раком легких.

Тони Роберт наиболее известен по ролям в фильмах режиссера Вуди Аллена. В его фильмах Робертс обычно играл друга главного героя.

Робертса также можно видеть в оскароносном фильме «Энни Холл», картинах «Сыграй еще раз, Сэм», «Воспоминания о звездной пыли», «Серпико», ремейке фильма «Грязные танцы». Артист дважды номинировался на премию «Тони».


Фото: кадр видео